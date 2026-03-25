Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що команда міністерства готує пакет змін щодо мобілізації, самовільного залишення частини (СЗЧ), а також – окремі нововведення для штурмовиків та піхотинців.

Які зміни готує МОУ

Михайло Федоров зауважив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

Сторони обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання:

тривалість перебування на позиціях;

складність заходів і виходів;

ускладнену логістику під постійними атаками дронів;

дефіцит людей;

якість підготовки військовослужбовців;

забезпечення дронами й необхідною технікою;

моральний стан та звʼязок на передовій.

Також Федоров зауважив, що відбувся краштест рішень, які готує команда міністерства для армії.

За його словами, йдеться про пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.

– За завданням президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції, – підсумував він.

