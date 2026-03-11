Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Міноборони законтрактувало вдвічі більше мультикоптерів Mavic, Autel та Matrice для фронту, а паралельно тестуються вітчизняні аналоги дронів із використанням штучного інтелекту.

Про це міністр оборони повідомив у своєму телеграм-каналі.

Федоров про збільшення дронів на фронті

За його словами, ідеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту.

Федоров зазначив, що збільшена потреба мультикоптерів — це запит підрозділів.

– Їх використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів, – зазначив міністр.

Він додав, що вже в лютому поставки мультикоптерів збільшилися на 17% порівняно із січнем.

Міноборони вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги.

За його словами, військо потребує їх у великих кількостях, тому що під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони.

– Паралельно працюємо над альтернативами Mavic із використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які найближчим часом масштабуватимемо на фронті. Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони, – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони впроваджує автоматичну модель закупівель безпілотників, де потреба формуватиметься виключно на основі реальної ефективності техніки на фронті.

