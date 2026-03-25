США нададуть Україні гарантії безпеки лише в обмін на відмову від Донбасу, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про умови надання США гарантій безпеки Україні

Голова нашої держави неодноразово заявляв, що необхідні надійні гарантії безпеки від міжнародних партнерів, щоб Росія не відновила бойові дії в майбутньому, якщо буде укладено мирну угоду, повідомляє Reuters.

– Американці готові завершити оформлення цих гарантій (гарантій безпеки, – Ред.) на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу, – сказав він, попередивши, що це поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки тоді Росія отримає сильні оборонні позиції регіону.

Водночас Зеленський зазначив, що ситуація на Близькому Сході, безумовно, впливає на дії президента Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Зараз дивляться

– І я думаю, що на його наступні кроки. Президент Трамп, на жаль, на мою думку, все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону, – сказав він агентству Reuters.

Водночас Зеленський подякував Трампу за продовження поставок американської зброї Україні, незважаючи на конфлікт з Іраном.

Також, за його словами, досягнення України у виробництві ракет та безпілотників дозволяють атакувати Росію у відповідь на агресію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.