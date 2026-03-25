В четверг, 26 марта, в Украине меры по ограничению потребления электроэнергии не планируются.

Графики отключений света на 26 марта не запланированы

Как сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram, в четверг применение мер ограничения потребления не планируется.

В то же время в компании советуют пользоваться мощными электроприборами в период самой продуктивной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта из-за российских атак были обесточены потребители в ряде регионов Украины, в частности, в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Самая сложная ситуация была в Черниговской области. Там в результате нескольких подряд вражеских атак было повреждено энергетическое оборудование, что обусловило вынужденное применение почасовых отключений.

