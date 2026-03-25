В Україні 26 березня відключення світла не плануються – Укренерго
У четвер, 26 березня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
Як повідомляє НЕК Укренерго у Telegram, у четвер застосування заходів обмеження споживання не планується.
Водночас у компанії радять користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – із 10:00 до 15:00.
Нагадаємо, що станом на ранок 25 березня через російські атаки були знеструмлені споживачі у низці регіонах України, зокрема в Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Найскладнішу ситуацію фіксували у Чернігівській області. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак зазнало пошкоджень енергетичне обладнання, що зумовило вимушене застосування погодинних відключень.