За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1 220 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери противника в войне по состоянию на 25 марта 2026 года

личного состава – около 1 290 960 (+1 220) человек,

танков – 11 806 (+6) шт.,

боевых бронированных машин – 24 274 (+3) шт.,

артиллерийских систем – 38 746 (+51) шт.,

РСЗО – 1 696 шт.,

средств ПВО – 1 336 шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459) шт.,

крылатых ракет – 4 491 (+23) шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 151 (+196) шт.,

специальной техники – 4 098 шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 491-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

