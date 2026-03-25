За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1 220 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери противника в войне по состоянию на 25 марта 2026 года

  • личного состава – около 1 290 960 (+1 220) человек,
  • танков – 11 806 (+6) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 274 (+3) шт.,
  • артиллерийских систем – 38 746 (+51) шт.,
  • РСЗО – 1 696 шт.,
  • средств ПВО – 1 336 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 350 шт.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459) шт.,
  • крылатых ракет – 4 491 (+23) шт.,
  • кораблей и катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85 151 (+196) шт.,
  • специальной техники – 4 098 шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 491-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.