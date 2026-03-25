Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери противника на 25 марта: ВСУ уничтожили 1 220 оккупантов, 23 ракеты и 2 459 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1 220 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери противника в войне по состоянию на 25 марта 2026 года
- личного состава – около 1 290 960 (+1 220) человек,
- танков – 11 806 (+6) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 274 (+3) шт.,
- артиллерийских систем – 38 746 (+51) шт.,
- РСЗО – 1 696 шт.,
- средств ПВО – 1 336 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 (+23) шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 151 (+196) шт.,
- специальной техники – 4 098 шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 491-е сутки.
