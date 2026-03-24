Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 541 из 556 беспилотников, которые российские оккупанты запустили по Украине в период с 09:00 до 18:00 24 марта. Зафиксировано 15 попаданий.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Массированная атака 24 марта: що известно

— Россия осуществляет одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Ведь днем залетело еще более 550 ударных БпЛА противника, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что с учетом ночной атаки с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта, которую принимают за условные сутки, российские войска применили почти тысячу ударных беспилотников типа Шахед, Гербера и других.

— География ударов в дневное время была шире, чем ночью: Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы страны, от Хмельницкого до Львова, — сообщили в ВС.

В течение дня зафиксировали 15 попаданий.

Для отражения воздушного нападения были задействованы все имеющиеся средства противовоздушной обороны: пилотируемая авиация, зенитные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и наземные системы ПВО.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на вечер известно о более чем 40 пострадавших, среди них пять детей. Есть погибшие.

Российские войска преимущественно наносили удары по объектам энергетики. Также зафиксированы попадания в жилые дома. Атаки произошли по центрам городов, в частности по историческому центру Львова.

В результате обстрела поврежден объект ЮНЕСКО — ансамбль Бернардинского монастыря.

МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на удар по центру Львова.

Связанные темы:

