Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 25 березня: ЗСУ знищили 1 220 окупантів, 23 ракети та 2 459 БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1 220 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 25 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб,
- танків – 11 806 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 24 274 (+3) од.,
- артилерійських систем – 38 746 (+51) од.,
- РСЗВ – 1 696 од.,
- засобів ППО – 1 336 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 196 351 (+2 459) од.,
- крилатих ракет – 4 491 (+23) од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 151 (+196) од.,
- спеціальної техніки – 4 098 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 491-шу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.