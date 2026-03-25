Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1 220 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 25 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб,
  • танків – 11 806 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 274 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 38 746 (+51) од.,
  • РСЗВ – 1 696 од.,
  • засобів ППО – 1 336 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 196 351 (+2 459) од.,
  • крилатих ракет – 4 491 (+23) од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 151 (+196) од.,
  • спеціальної техніки – 4 098 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 491-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.