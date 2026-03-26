Экс-глава ГУР МОУ, а сейчас глава Офиса президента Кирилл Буданов стал новым фаворитом электоральных симпатий украинцев, войдя в тройку президентского рейтинга.

Политтехнолог и социолог Игорь Грынив в интервью Радио Свобода, анализируя свежие данные социологических опросов, рассказал, что еще полгода назад Буданова не было среди тех, кого готовы выбирать украинцы, однако сейчас он сформировал стойкую тройку вместе с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Анализ социолога свидетельствует, что Кирилл Буданов перестал восприниматься обществом как чисто военный функционер. Сегодня он – полноценный политический игрок с высоким потенциалом.

Сейчас смотрят

Уникальность его положения состоит в том, что все успешные стратегические операции последнего времени общество ассоциирует лично с ним. Примечательно, что, несмотря на общую критику системы, лично к Буданову отсутствует жесткий негатив, что делает его фигуру чрезвычайно устойчивой.

Грынив обратил внимание на расширение амплуа Буданова: из-за активного участия в переговорных процессах он воспринимается уже не только как силовик, но и как государственный деятель дипломатического уровня.

В модели управления, которая есть сейчас, он фактически стал главной точкой доверия и силовой опорой в критических вопросах. Социолог подчеркнул, что украинское общество демонстрирует нежелание внутренних расколов. А это в свою очередь легитимизирует новую роль Буданова как фактора консолидации государства.

Показательно, что Грынив вынес фигуру руководителя ГУР на обсуждение, несмотря на другой начальный контекст разговора. Это подтверждает, что игнорировать политический вес Буданова в актуальных раскладах уже невозможно даже его оппонентам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.