Рейтинг крупнейших армий мира 2026: есть ли Украина среди лидеров
- Международный институт стратегических исследований собрал данные об активном составе армий в мире и их оборонных бюджетах.
- Китай, Индия и США возглавляют список, но и Украина не отстает.
- Узнайте, как выглядит полный рейтинг 2026 года и какой потенциал демонстрируют самые многочисленные армии мира.
Международный институт стратегических исследований собрал данные о численности активных вооруженных сил в мире. Китай, Индия и США возглавляют список по количеству военнослужащих. Но и Украина не отстает.
Рейтинг крупнейших армий мира: какое место занимает Украина
Рейтинг крупнейших армий мира 2026 учитывает именно численность активного состава и оборонные бюджеты стран, но его не следует путать с индексом PowerPoint, который оценивает мощь армии по комплексу факторов, в частности технологии, готовность, вооружение и стратегические возможности.
Активный состав включает всех штатных военных, в частности авиационных экспертов, солдат, моряков и морскую пехоту.
Численность отражает не всю военную мощь, поскольку в ней не учтены технологии, резервисты, которые могут влиять на способность армии. Среди десятки лидеров крупнейших армий мира оказалась и Украина.
Согласно отчету Military Balance 2026, рейтинг крупнейших армий мира по количеству военных выглядит так:
- Китай – самая многочисленная армия мира, она насчитывает 2 035 000 активных военных. Оборонный бюджет в $251,3 млрд позволяет поддерживать современное вооружение и тренировки.
- Индия – 1 501 000 активных военных, оборонный бюджет страны – $78,3 млрд.
- США – 1 340 000 военных на активной службе. Оборонный бюджет США рекордный – $921 млрд.
- Северная Корея – 1 280 000 активных солдат, бюджет не опубликован.
- Россия – 1 264 000 активных военных при оборонном бюджете $161,2 млрд.
- Украина – 677 000 активных военных. В условиях войны численность активного состава возросла, а оборонный бюджет в $44,4 млрд позволяет поддерживать боевые подразделения и закупку техники.
- Пакистан – 660 000 активных военных при бюджете $10 млрд.
- Иран – 610 000 активных военных с бюджетом $6,1 млрд.
- Эфиопия – 503 000 активных военных при скромном оборонном бюджете $484 млн.
- Южная Корея – 450 000 активных военных с бюджетом $43,8 млрд. Помимо активного состава, страна имеет более 3 миллионов резервистов, что делает армию очень мобильной в случае угрозы.
- Вьетнам – 450 000 активных военных при бюджете $8,4 млрд. Вместе с большим количеством резервистов – примерно 5 миллионов – страна имеет значительный потенциал мобилизации.
- Египет – 439 000 активных военных, бюджет $2,3 млрд.
- Индонезия – 434 000 активных военных с бюджетом $15 млрд. Это самая большая армия Юго-Восточной Азии.
- Бразилия – 375 000 активных военных, бюджет $24,2 млрд.
- Таиланд – 361 000 активных военных при бюджете $5,8 млрд.
- Турция – 355 000 действующих военных, 379 000 резервистов и бюджет $21,5 млрд.
- Эритрея – 302 000 действующих военных, бюджет не указан. Численность формирует основу обороны, но детали финансирования остаются неизвестными.
- Мексика – 301 000 действующих военных с бюджетом $11,4 млрд.
- Колумбия – 285 000 действующих военных, $8,3 млрд на оборону.
- Шри-Ланка – 260 000 действующих военных, бюджет $1,4 млрд.
- Саудовская Аравия – 257 000 активных военных, бюджет $72,5 млрд.
- Япония – 247 000 активных военных, бюджет $58,9 млрд.
- Франция – 204 000 активных военных, бюджет $70 млрд.
- Марокко – 196 000 активных военных, бюджет $7,5 млрд.
- Ирак – 193 000 активных военных, бюджет $12,7 млрд.
Этот рейтинг показывает исключительно численность активного состава и бюджеты, то есть потенциал человеческого ресурса. Он не учитывает качество подготовки, вооружения, технологии или стратегические возможности, которые оцениваются в других комплексных рейтингах военной мощи.