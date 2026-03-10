Международный институт стратегических исследований собрал данные о численности активных вооруженных сил в мире. Китай, Индия и США возглавляют список по количеству военнослужащих. Но и Украина не отстает.

На каком месте оказалась Украина в рейтинге крупнейших армий мира 2026 года и кто среди лидеров, читайте в нашем материале.

Рейтинг крупнейших армий мира: какое место занимает Украина

Рейтинг крупнейших армий мира 2026 учитывает именно численность активного состава и оборонные бюджеты стран, но его не следует путать с индексом PowerPoint, который оценивает мощь армии по комплексу факторов, в частности технологии, готовность, вооружение и стратегические возможности.

Сейчас смотрят

Активный состав включает всех штатных военных, в частности авиационных экспертов, солдат, моряков и морскую пехоту.

Численность отражает не всю военную мощь, поскольку в ней не учтены технологии, резервисты, которые могут влиять на способность армии. Среди десятки лидеров крупнейших армий мира оказалась и Украина.

Согласно отчету Military Balance 2026, рейтинг крупнейших армий мира по количеству военных выглядит так:

Китай – самая многочисленная армия мира, она насчитывает 2 035 000 активных военных. Оборонный бюджет в $251,3 млрд позволяет поддерживать современное вооружение и тренировки. Индия – 1 501 000 активных военных, оборонный бюджет страны – $78,3 млрд. США – 1 340 000 военных на активной службе. Оборонный бюджет США рекордный – $921 млрд. Северная Корея – 1 280 000 активных солдат, бюджет не опубликован. Россия – 1 264 000 активных военных при оборонном бюджете $161,2 млрд. Украина – 677 000 активных военных. В условиях войны численность активного состава возросла, а оборонный бюджет в $44,4 млрд позволяет поддерживать боевые подразделения и закупку техники. Пакистан – 660 000 активных военных при бюджете $10 млрд. Иран – 610 000 активных военных с бюджетом $6,1 млрд. Эфиопия – 503 000 активных военных при скромном оборонном бюджете $484 млн. Южная Корея – 450 000 активных военных с бюджетом $43,8 млрд. Помимо активного состава, страна имеет более 3 миллионов резервистов, что делает армию очень мобильной в случае угрозы. Вьетнам – 450 000 активных военных при бюджете $8,4 млрд. Вместе с большим количеством резервистов – примерно 5 миллионов – страна имеет значительный потенциал мобилизации. Египет – 439 000 активных военных, бюджет $2,3 млрд. Индонезия – 434 000 активных военных с бюджетом $15 млрд. Это самая большая армия Юго-Восточной Азии. Бразилия – 375 000 активных военных, бюджет $24,2 млрд. Таиланд – 361 000 активных военных при бюджете $5,8 млрд. Турция – 355 000 действующих военных, 379 000 резервистов и бюджет $21,5 млрд. Эритрея – 302 000 действующих военных, бюджет не указан. Численность формирует основу обороны, но детали финансирования остаются неизвестными. Мексика – 301 000 действующих военных с бюджетом $11,4 млрд. Колумбия – 285 000 действующих военных, $8,3 млрд на оборону. Шри-Ланка – 260 000 действующих военных, бюджет $1,4 млрд. Саудовская Аравия – 257 000 активных военных, бюджет $72,5 млрд. Япония – 247 000 активных военных, бюджет $58,9 млрд. Франция – 204 000 активных военных, бюджет $70 млрд. Марокко – 196 000 активных военных, бюджет $7,5 млрд. Ирак – 193 000 активных военных, бюджет $12,7 млрд.

Этот рейтинг показывает исключительно численность активного состава и бюджеты, то есть потенциал человеческого ресурса. Он не учитывает качество подготовки, вооружения, технологии или стратегические возможности, которые оцениваются в других комплексных рейтингах военной мощи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.