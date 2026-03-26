Ексочільник ГУР МОУ, а наразі голова Офісу президента Кирило Буданов став новим фаворитом електоральних симпатій українців, входячи у трійку президентському рейтингу.

Політтехнолог та соціолог Ігор Гринів в інтерв’ю Радіо Свобода, аналізуючи свіжі дані соціологічних опитувань, розповів, що ще пів року тому Буданова не було серед тих, кого готові обирати українці, проте зараз він сформував стійку трійку разом із Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Аналіз соціолога свідчить, що Кирило Буданов перестав сприйматися суспільством як суто військовий функціонер. Сьогодні він – повноцінний політичний гравець із високим потенціалом.

Зараз дивляться

Унікальність його становища полягає в тому, що всі успішні стратегічні операції останнього часу суспільство асоціює особисто з ним. Примітно, що попри загальну критику системи, особисто до Буданова відсутній жорсткий негатив, що робить його фігуру надзвичайно стійкою.

Гринів звернув увагу на розширення амплуа Буданова: через активну участь у переговорних процесах він сприймається вже не лише як силовик, а й як державний діяч дипломатичного рівня.

У моделі управління, яка є наразі, він фактично став головною точкою довіри та силовою опорою в критичних питаннях. Соціолог підкреслив, що українське суспільство демонструє небажання внутрішніх розколів. А це, своєю чергою, легітимізує нову роль Буданова як чинника консолідації держави.

Показово, що Гринів виніс постать очільника ГУР на обговорення, попри інший початковий контекст розмови. Це підтверджує, що ігнорувати політичну вагу Буданова в актуальних розкладах уже неможливо навіть його опонентам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.