Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил, что на данный момент Белый дом не прекращал поставки ракет к системам противоракетной обороны Patriot, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

После последних интенсивных атак Украины со стороны РФ Зеленский поблагодарил администрацию Дональда Трампа за сохранение поставок ракет к Patriot, несмотря на повышенный спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе.

Украинские чиновники ранее высказывали опасения, что поставки американских ракет к Patriot – единственных ракет в украинском арсенале, способных сбивать российскую баллистику, – прекратятся из-за войны в Иране.

– Поставки нам не прекращались. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Но эта поставка ракет не столь велика, как нам нужно, – сказал Зеленский.

Между тем, отметил Зеленский, Украина достигла прогресса в производстве собственных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, что позволяет ей наносить удары вглубь РФ в ответ на российские атаки украинских городов.

