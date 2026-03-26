Поставки США ракет до Patriot не припинились на тлі війни в Ірані — Зеленський
- США не припинили постачання ракет до Patriot на тлі війни в Ірані, яка досі триває, повідомив Володимир Зеленський.
- Він подякував за це адміністрації Дональда Трампа, водночас зауваживши, що поставки не повністю покривають потреби України у захисті міст від атак РФ.
Наразі, незважаючи на війну в Ірані, США не припиняли постачання ракет до систем протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.
Після останніх інтенсивних атак по Україні з боку РФ Зеленський подякував адміністрації Дональда Трампа за збереження поставок ракет до Patriot, незважаючи на підвищений попит на цю зброю через конфлікт у Перській затоці.
Українські посадовці раніше висловлювали побоювання, що поставки американських ракет до Patriot – єдиних ракет в українському арсеналі, здатних збивати російську балістику – припиняться через війну в Ірані.
– Поставки нам не припинялися. Я дуже вдячний президенту Трампу і його команді. Але ця поставка ракет не настільки велика, як нам потрібно, – сказав Зеленський.
Тим часом, зауважив президент, Україна досягла прогресу у виробництві власних ракет дальнього радіуса дії і безпілотників, що дозволяє їй завдавати удару вглиб РФ у відповідь на російські бомбардування українських міст.