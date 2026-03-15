Уже в этом году Украина опробует новую французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T для уничтожения баллистических целей.

Об этом 14 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Украина испытает SAMP/T против баллистики: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году Франция передаст Украине новую систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Этот комплекс Украина намерена протестовать при отражении баллистических атак.

— SAMP/T — это единственная на сегодня альтернатива (Patriot, — Ред.) в Европе. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. Если это сработает, это будет долгосрочно хорошей помощью, – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что в случае успешной работы систем SAMP/T Украина будет первой в очереди на их получение. Об этом он договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Париж 13 марта.

В тот день во время встречи в Елисейском дворце лидеры Украины и Франции обсудили гарантии безопасности, условия длительного мира, а также усиление давления на Россию.

Ночью 14 марта Россия атаковала Украину 430 БпЛА и 68 ракетами, в том числе Цирконами, Искандерами и Калибрами.

Начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что силам ПВО удалось уничтожить все крылатые ракеты. По вражеским целям работали системы ПВО Patriot и истребители F-16.

Напомним, итальянская компания Leonardo планирует опробовать купол ПВО Микеланджело в Украине до конца 2026 года. Он должен перехватывать баллистические, гиперзвуковые ракеты и рои дронов.

