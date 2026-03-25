Украина будет строить обновленную энергосистему, более защищенную и устойчивую к российским атакам, сообщил Денис Шмыгаль.

Защита энергообъектов должна стать приоритетом для каждой страны, поскольку иранские и российские дроны и ракеты могут добраться до любой точки в Европе, отметил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

— Обсудили стратегию развития современных энергосистем в рамках форума CERAWeek в Хьюстоне, США. Поделился украинским опытом в противодействии российскому энергетическому террору и отметил ключевые приоритеты: защиту энергообъектов, децентрализованную генерацию и диверсификацию, создание стратегического резерва, — сообщил он в Telegram.

Также Шмыгаль добавил, что рассказал партнерам о планах Украины по развитию “энергетических сот” — автономных кластеров, которые смогут работать независимо и автономно благодаря местной генерации.

– Озвучил перспективные проекты и чем Украина может заинтересовать инвесторов. В частности, в сферах добычи, транспортировки газа и нефти, возобновляемой и атомной энергетике и других. Призвал компании приобщаться и строить новую энергетическую архитектуру Украины и Европы, – добавил он.

Шмыгаль подчеркнул необходимость государств диверсифицировать поставки газа, нефти и ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Он поблагодарил старшего вице-президента по вопросам глобальной энергетики S&P Global Карлоса Паскуаля, старшего управляющего директора по вопросам энергетики и критически важных полезных ископаемых McLarty Associates Джеффри Пайету, специального посланника Министерства энергетики США польских компаний и каждому за поддержку и помощь Украине.

