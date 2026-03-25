Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та більш стійку до російських атак, повідомив Денис Шмигаль.

Україна планує побудувати більш захищену енергосистему до атак РФ

Захист енергооб’єктів має стати пріоритетом для кожної країни, оскільки іранські та російські дрони й ракети можуть дістатися будь-якої точки в Європі, зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

– Обговорили стратегію розвитку сучасних енергосистем у межах форуму CERAWeek у Х’юстоні, США. Поділився українським досвідом у протидії російському енергетичному терору та наголосив на ключових пріоритетах: захист енергооб’єктів, децентралізована генерація та диверсифікація, створення стратегічного резерву, – повідомив він у Telegram.

Також Шмигаль повідомив, що розповів партнерам про плани України з розбудови “енергетичних сот” — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації.

Зараз дивляться

– Озвучив перспективні проєкти й чим Україна може зацікавити інвесторів. Зокрема, у сферах видобутку, транспортування газу й нафти, відновлювальній та атомній енергетиці та інших. Закликав компанії долучатися й будувати нову енергетичну архітектуру України та Європи, – додав він.

Шмигаль окремо наголосив на потребі держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Він подякував старшому віцепрезиденту з питань глобальної енергетики S&P Global Карлосу Паскуалю, Старшому керуючому директору з питань енергетики та критично важливих корисних копалин McLarty Associates Джеффрі Пайєту, Спеціальному посланнику Міністерства енергетики США Джошуа Вольцу, представникам українських та польських компаній за продуктивну дискусію та кожному за підтримку та допомогу Україні.

Фото: Денис Шмигаль

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.