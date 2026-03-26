Европа должна быть способна производить все типы систем ПВО и ракет к ним, сообщил Владимир Зеленский и призвал партнеров ускорить работу по созданию собственной базы ВПК.

Как сообщил в обращении к Саммиту лидеров JEF в Хельсинки глава нашего государства, Европе необходимо иметь возможность производить все типы систем противовоздушной обороны.

— Нам в Европе необходимо обладать полной способностью производить все типы систем ПВО и ракет к ним. В частности, средства защиты от дронов, крылатых ракет и баллистики. Нам нельзя полагаться на ВПК других партнеров. Мы должны быть уверены в своей базе здесь, в Европе. Пожалуйста, давайте продолжать эту работу и ускорять ее, – акцентировал Зеленский.

Также он подчеркнул необходимость Украины ежедневно защищаться от российских ракет.

– А пока мы наращиваем этот потенциал, пожалуйста, помните, что нам ежедневно необходима защита от российских ракет. И я благодарен тем из вас, кто активно поддерживает нас в рамках PURL. Это очень важно, — добавил президент Украины.

Кроме того, он заявил, что нужно наладить более тесное сотрудничество между Украиной, государствами, входящими в Joint Expeditionary Force, и всеми европейскими странами, чтобы обеспечить реальную защиту на земле, в воздухе и на море.

Он подчеркнул, что ключевым является не только производство нового оружия, особенно дронов, не только технологии, но и реальный опыт использования и интеграции их с радарами, авиацией и другими системами противовоздушной обороны.

