Європі потрібно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет до них, повідомив Володимир Зеленський та закликав партнерів прискорити роботу зі створення власної бази ВПК.

Зеленський про потребу, аби Європа виробляла всі типи ППО

Як повідомив у зверненні до Саміту лідерів JEF у Гельсінкі глава нашої держави, Європі необхідно мати змогу виробляти всі типи систем протиповітряної оборони.

– Нам у Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет до них. Зокрема, засоби захисту від дронів, крилатих ракет і балістики. Нам не можна покладатися на ВПК інших партнерів. Ми маємо бути впевнені у власній базі тут, у Європі. Будь ласка, продовжуймо цю роботу і прискорюймо її, – наголосив Зеленський.

Також він підкреслив на необхідності України у щоденному захисті від російських ракет.

– А поки ми нарощуємо цей потенціал, будь-ласка, пам’ятайте, що нам щодня необхідний захист від російських ракет. І я вдячний тим із вас, хто активно підтримує нас у межах PURL. Це надзвичайно важливо, – додав президент України.

Крім того, Зеленський заявив, що потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною, державами, які входять у Joint Expeditionary Force, і всіма європейськими країнами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі.

Він наголосив, що ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони.

