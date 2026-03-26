ВСУ освободили село Березовое Днепропетровской области: подробности
- Подразделения 95-й бригады ДШВ ВСУ установили полный контроль над Березовым в Днепропетровской области.
- В ходе боев за этот населенный пункт российские подразделения понесли значительные потери.
Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ установили полный контроль над населенным пунктом Березовое Днепропетровской области.
Об этом 26 марта сообщило командование Десантно-штурмовых войск.
ВСУ взяли под контроль Березовое: что известно
— Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, противник несет колоссальные потери или остается на украинской земле навсегда, — говорится в сообщении.
3 марта спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что во время боев за Березовое Днепропетровской области несколько российских подразделений понесли значительные потери и фактически утратили боеспособность.
— По данным нашей разведки, в результате боев за населенный пункт Березовое, расположенный на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей, несколько российских подразделений понесли такие потери, что фактически утратили боеспособность. И оккупанты попросили даже не пополнение личного состава, а конкретно, чтобы их вывели оттуда и заменили, — отметил Волошин.
18 марта в DeepState сообщили, что Силы обороны оттеснили российские войска в районе этого села.
Тогда населенный пункт Березовое Днепропетровской области на карте был отмечен как частично оккупированный.