Украинские военные вернули под свой контроль 9 населенных пунктов
- ВСУ освободили 9 населенных пунктов, большинство – в Днепропетровской области, еще часть – в Запорожской.
- Восстановлен контроль над 440 км², операцию провели подразделения Десантно-штурмовых войск совместно с союзными силами.
- С конца января ликвидированы тысячи оккупантов и уничтожены сотни единиц техники.
Украинским защитникам по состоянию на 25 марта удалось уволить 9 населенных пунктов на Александровском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Операция на Александровском направлении: что известно
Отмечается, что из 9 возвращенных населенных пунктов 7 удалось уволить в Днепропетровской области и еще два – в Запорожской.
В то же время еще три населенных пункта, зачищенных от противника, в пресс-службе не назвали.
– На этом направлении группировки ДШВ и взаимодействующие подразделения возобновили контроль над около 440 км², – говорится в сообщении.
Также в ДШУ рассказали, что с начала операции (с 29.01.2026 по 25.03.2026) потери противника составили:
личного состава – 3676 (из них безвозвратные – 2653, санитарные – 1023, плен – 11);
ОВСТ – 565, из них ББМ – 13, автомобильной техники – 141, артсистем 250, мото/квадро техники 153, танков 8.
См. также БпЛА типа Крыло – 1283, пунктов управления БпЛА – 140.
Напомним, украинские военные зачистили Миньковку в Донецкой области от российских оккупантов, в настоящее время населенный пункт находится под контролем Сил обороны.