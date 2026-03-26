Украинским защитникам по состоянию на 25 марта удалось уволить 9 населенных пунктов на Александровском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Операция на Александровском направлении: что известно

Отмечается, что из 9 возвращенных населенных пунктов 7 удалось уволить в Днепропетровской области и еще два – в Запорожской.

В то же время еще три населенных пункта, зачищенных от противника, в пресс-службе не назвали.

– На этом направлении группировки ДШВ и взаимодействующие подразделения возобновили контроль над около 440 км², – говорится в сообщении.

Также в ДШУ рассказали, что с начала операции (с 29.01.2026 по 25.03.2026) потери противника составили:

личного состава – 3676 (из них безвозвратные – 2653, санитарные – 1023, плен – 11);

ОВСТ – 565, из них ББМ – 13, автомобильной техники – 141, артсистем 250, мото/квадро техники 153, танков 8.

БпЛА типа Крыло – 1283, пунктов управления БпЛА – 140.

Напомним, украинские военные зачистили Миньковку в Донецкой области от российских оккупантов, в настоящее время населенный пункт находится под контролем Сил обороны.

