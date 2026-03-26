Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ встановили повний контроль над населеним пунктом Березове Дніпропетровської області.

Про це 26 березня повідомило командування Десантно-штурмових військ.

– Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди, – йдеться в повідомленні.

3 березня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що під час боїв за Березове Дніпропетровської області кілька російських підрозділів зазнали значних втрат і фактично втратили боєздатність.

– За даними нашої розвідки, унаслідок боїв за населений пункт Березове, розташований на адміністративній межі Дніпропетровської і Запорізької областей, декілька російських підрозділів зазнали таких втрат, що фактично втратили боєздатність. І окупанти попросили навіть не поповнення особового складу, а конкретно, щоб їх вивели звідти і замінили, – зазначав Волошин.

18 березня у DeepState повідомили, що Сили оборони відтиснули російські війська в районі цього села.

Тоді населений пункт Березове Дніпропетровської області на карті був помічений як частково окупований.

