Черги на кордоні з Україною сьогодні: актуальна ситуація на пунктах пропуску
- Українці активно виїжджають за кордон, тому перед поїздкою важливо перевіряти ситуацію на пунктах пропуску, щоб уникнути затримок.
- Станом на 27 березня більшість КПП працюють без черг, а невеликі скупчення транспорту спостерігаються переважно на кордоні з Польщею.
- Актуальну інформацію про завантаженість можна дізнатися онлайн, через офіційні сайти, соцмережі прикордонників та сервіс єЧерга.
Зараз українці дедалі частіше подорожують за кордон, зокрема через те, що багато родичів і близьких живуть у країнах Європи. Щоб поїздка пройшла спокійно і без зайвих нервів, заздалегідь перевіряйте ситуацію на кордоні. Це допоможе уникнути черг і не витрачати зайві години в дорозі.
Де зараз найбільші черги на кордоні з Україною
Станом на ранок 27 березня ситуація на західному кордоні України залишається переважно спокійною, хоча на окремих пунктах пропуску все ж фіксуються невеликі черги.
Перед виїздом багато хто намагається розібратися, чи є черги на кордоні з Україною, як перевірити завантаженість. Актуальні дані оприлюднили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, де регулярно інформують про завантаженість переходів.
Водночас українців попереджають, що під час планування поїздок варто враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контролю, що може впливати на швидкість проходження кордону.
Кордон із Польщею
- Ягодин — черг немає, автобуси відсутні. Легкові авто тимчасово не пропускають, пішохідний перехід також не працює.
- Устилуг — є черга: близько 30 легкових авто та 4 автобуси. Пішоходів тут не пропускають.
- Угринів — повністю вільно: ні авто, ні автобусів. Пішохідний рух не здійснюється.
- Рава-Руська — черг немає взагалі. Пішоходів не пропускають.
- Грушів — також пусто: транспорт відсутній, пішоходи не проходять.
- Краківець — невелика черга: приблизно 15 легкових авто, автобусів немає. Пішохідний перехід закритий.
- Шегині — близько 20 авто, автобусів і пішоходів у черзі немає. При цьому пішохідний рух дозволений в обох напрямках.
- Смільниця — повністю без черг, пішоходів не пропускають.
- Нижанковичі — транспорту немає, пішохідний рух не здійснюється.
Кордон зі Словаччиною
- Малий Березний — є невелика черга: близько 5 авто, автобусів немає. Пішоходів пропускають.
- Ужгород — приблизно 20 легкових авто, без автобусів і пішоходів у черзі. Пішохідний рух дозволений.
- Малі Селменці — черг немає, працює лише для пішоходів у визначені години (з 09:00 до 21:00).
Кордон з Угорщиною
- Тиса — повністю вільно: ні авто, ні автобусів. Пішохідний перехід не працює.
- Дзвінкове — черг немає, пішоходів також немає. Працює за графіком (08:00–19:00).
- Косино — транспорт відсутній, пішоходів немає. Працює з 08:00 до 20:00.
- Лужанка — черг немає взагалі: ні авто, ні автобусів, ні пішоходів.
- Вилок — повністю пусто, без транспорту і пішоходів.
- Велика Паладь — також без черг, працює у денний час (08:00–19:00).
Кордон з Румунією
- Дякове — черг немає, автобуси відсутні. Пішоходів не пропускають.
- Солотвино — повністю вільно: ні авто, ні пішоходів.
- Порубне — без черг: транспорт і пішоходи відсутні.
- Красноїльськ — також пусто, без транспорту.
- Дяківці — черг немає, пішоходів теж немає.
Кордон із Молдовою
- Мамалига — повністю вільно: ні авто, ні автобусів, ні пішоходів.
- Кельменці — аналогічно, черг немає.
- Росошани — транспорт відсутній, пункт не завантажений.
- Сокиряни — також повністю без черг.
Як перевірити, де зараз найбільші черги на кордоні з Україною
Актуальну інформацію про ситуацію на кордоні можна отримати кількома зручними способами.
Зокрема, на сайті Державної митної служби України публікують дані про час очікування як для легкових, так і для вантажних автомобілів. Інформація оновлюється регулярно, тому можна орієнтуватися перед поїздкою.
На сторінках Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook з’являються оперативні зведення щодо черг, змін у роботі пунктів пропуску та інших важливих нюансів.
Онлайн-сервіс єЧерга дозволяє відстежувати завантаженість пунктів пропуску, особливо для вантажного транспорту. Там можна перевірити ситуацію на популярних маршрутах, наприклад Чоп (Тиса) – Захонь або Лужанка – Берегшурань.
У підсумку, станом на сьогодні більшість пунктів пропуску на західному кордоні України працюють без суттєвих затримок.
Виняток — окремі переходи на польському напрямку, де спостерігаються невеликі черги на кордоні з Україною, а також деякі обмеження руху. Тож перед виїздом краще перевіряти актуальні дані, щоб уникнути зайвого очікування в дорозі.