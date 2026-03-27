Зараз українці дедалі частіше подорожують за кордон, зокрема через те, що багато родичів і близьких живуть у країнах Європи. Щоб поїздка пройшла спокійно і без зайвих нервів, заздалегідь перевіряйте ситуацію на кордоні. Це допоможе уникнути черг і не витрачати зайві години в дорозі.

Як дізнатися про черги на кордоні з Україною та яка ситуація зараз, читайте в нашому матеріалі.

Де зараз найбільші черги на кордоні з Україною

Станом на ранок 27 березня ситуація на західному кордоні України залишається переважно спокійною, хоча на окремих пунктах пропуску все ж фіксуються невеликі черги.

Зараз дивляться

Перед виїздом багато хто намагається розібратися, чи є черги на кордоні з Україною, як перевірити завантаженість. Актуальні дані оприлюднили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, де регулярно інформують про завантаженість переходів.

Водночас українців попереджають, що під час планування поїздок варто враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контролю, що може впливати на швидкість проходження кордону.

Кордон із Польщею

Ягодин — черг немає, автобуси відсутні. Легкові авто тимчасово не пропускають, пішохідний перехід також не працює.

Устилуг — є черга: близько 30 легкових авто та 4 автобуси. Пішоходів тут не пропускають.

Угринів — повністю вільно: ні авто, ні автобусів. Пішохідний рух не здійснюється.

Рава-Руська — черг немає взагалі. Пішоходів не пропускають.

Грушів — також пусто: транспорт відсутній, пішоходи не проходять.

Краківець — невелика черга: приблизно 15 легкових авто, автобусів немає. Пішохідний перехід закритий.

Шегині — близько 20 авто, автобусів і пішоходів у черзі немає. При цьому пішохідний рух дозволений в обох напрямках.

Смільниця — повністю без черг, пішоходів не пропускають.

Нижанковичі — транспорту немає, пішохідний рух не здійснюється.

Кордон зі Словаччиною

Малий Березний — є невелика черга: близько 5 авто, автобусів немає. Пішоходів пропускають.

Ужгород — приблизно 20 легкових авто, без автобусів і пішоходів у черзі. Пішохідний рух дозволений.

Малі Селменці — черг немає, працює лише для пішоходів у визначені години (з 09:00 до 21:00).

Кордон з Угорщиною

Тиса — повністю вільно: ні авто, ні автобусів. Пішохідний перехід не працює.

Дзвінкове — черг немає, пішоходів також немає. Працює за графіком (08:00–19:00).

Косино — транспорт відсутній, пішоходів немає. Працює з 08:00 до 20:00.

Лужанка — черг немає взагалі: ні авто, ні автобусів, ні пішоходів.

Вилок — повністю пусто, без транспорту і пішоходів.

Велика Паладь — також без черг, працює у денний час (08:00–19:00).

Кордон з Румунією

Дякове — черг немає, автобуси відсутні. Пішоходів не пропускають.

Солотвино — повністю вільно: ні авто, ні пішоходів.

Порубне — без черг: транспорт і пішоходи відсутні.

Красноїльськ — також пусто, без транспорту.

Дяківці — черг немає, пішоходів теж немає.

Кордон із Молдовою

Мамалига — повністю вільно: ні авто, ні автобусів, ні пішоходів.

Кельменці — аналогічно, черг немає.

Росошани — транспорт відсутній, пункт не завантажений.

Сокиряни — також повністю без черг.

Як перевірити, де зараз найбільші черги на кордоні з Україною

Актуальну інформацію про ситуацію на кордоні можна отримати кількома зручними способами.

Зокрема, на сайті Державної митної служби України публікують дані про час очікування як для легкових, так і для вантажних автомобілів. Інформація оновлюється регулярно, тому можна орієнтуватися перед поїздкою.

На сторінках Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook з’являються оперативні зведення щодо черг, змін у роботі пунктів пропуску та інших важливих нюансів.

Онлайн-сервіс єЧерга дозволяє відстежувати завантаженість пунктів пропуску, особливо для вантажного транспорту. Там можна перевірити ситуацію на популярних маршрутах, наприклад Чоп (Тиса) – Захонь або Лужанка – Берегшурань.

У підсумку, станом на сьогодні більшість пунктів пропуску на західному кордоні України працюють без суттєвих затримок.

Виняток — окремі переходи на польському напрямку, де спостерігаються невеликі черги на кордоні з Україною, а також деякі обмеження руху. Тож перед виїздом краще перевіряти актуальні дані, щоб уникнути зайвого очікування в дорозі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.