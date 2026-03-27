Будут ли приходить повестки в Дії — заявление Минцифры
- Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что не планирует запускать электронные повестки в Дії.
- В ведомстве подчеркнули, что такой функционал не разрабатывается и не предусмотрен в будущем.
- Заявления о возможном внедрении повесток онлайн ранее распространялись в СМИ, но их официально опровергли.
В пресс-службе Дії отметили, что информация о возможной отправке повесток онлайн не соответствует действительности. Соответствующие изменения не входят в планы развития сервиса.
– Повесток в Дії не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем, — говорится в заявлении пресс-службы сервиса государственных услуг.
Ранее в СМИ появлялось заявление депутата Юлии Яцык о возможном внедрении таких решений в рамках реформы ТЦК. В последние годы подобные слухи неоднократно распространялись в сети.
В то же время в Минцифры в очередной раз опровергли эти предположения.
Напомним, что недавно в Дії ускорили процедуру продления бронирования от мобилизации. Теперь весь процесс занимает до 24 часов вместо 72, как это было раньше.