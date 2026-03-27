В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что не планируют внедрять электронные повестки в Дії.

Повестки в Дії не будут присылать — Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что такой функционал не разрабатывается и не рассматривается.

В пресс-службе Дії отметили, что информация о возможной отправке повесток онлайн не соответствует действительности. Соответствующие изменения не входят в планы развития сервиса.

Сейчас смотрят

– Повесток в Дії не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем, — говорится в заявлении пресс-службы сервиса государственных услуг.

Ранее в СМИ появлялось заявление депутата Юлии Яцык о возможном внедрении таких решений в рамках реформы ТЦК. В последние годы подобные слухи неоднократно распространялись в сети.

В то же время в Минцифры в очередной раз опровергли эти предположения.

Напомним, что недавно в Дії ускорили процедуру продления бронирования от мобилизации. Теперь весь процесс занимает до 24 часов вместо 72, как это было раньше.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.