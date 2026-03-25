В Украине ожидаются изменения правил для будущих должностных лиц в государственных органах — теперь, чтобы стать госслужащим, мужчины обязательно должны пройти военную службу.

Рада приняла законопроект о государственной службе для мужчин

Законопроект №13347, который во втором чтении Верховная Рада приняла в среду, 25 марта, фиксирует, что “теперь мужчины могут занимать должности государственной службы только после прохождения военной службы”.

— Целью законопроекта является усовершенствование законодательства в сфере национального сопротивления, формирования у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретения знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты страны, независимости и территориальной целостности Украины, — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что закон парламентарии приняли во втором чтении и теперь его должны подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, а дальше – президент Владимир Зеленский.

Кроме военной службы для должностных лиц в государственных органах, изменятся подходы к военной подготовке гражданских. В частности, все школьники и студенты — независимо от пола — будут проходить новую дисциплину “Основы национального сопротивления”.

