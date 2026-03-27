В субботу отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей не предвидится. Об этом сообщили в Укрэнерго.

— 28 марта отключения не прогнозируются. Завтра, в субботу, мер по ограничению не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 11:00 утра и до 15:00 дня.

В этот период работа солнечных электростанций наиболее продуктивна.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал студентам Университета Джонса Хопкинса в США об изменениях в подходах к энергетической безопасности Украины в условиях полномасштабной войны.

По словам Шмыгаля, масштабы атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины стали беспрецедентными для современных энергосистем и заставили нашу страну пересмотреть базовые принципы функционирования энергетики.

— Мы учимся строить систему, которую невозможно отключить одной кнопкой. Систему, которая восстанавливается быстрее, чем враг может повторить удар. Систему, которая становится сильнее после каждого восстановления, – подчеркнул министр.

