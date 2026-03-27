У суботу відключень світла для побутових та промислових споживачів не передбачається. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– 28 березня відключення не прогнозуються. Завтра, у суботу, заходів із обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять українців користуватись потужними електроприладами у денні години – з 11:00 ранку і до 15:00 дня.

У цей період робота сонячних електростанцій найпродуктивніша.

Зараз дивляться

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль розповів студентам Університету Джонса Гопкінса у США про зміни у підходах до енергетичної безпеки України в умовах повномасштабної війни.

За словами Шмигаля, масштаби атак РФ на енергетичну інфраструктуру України стали безпрецедентними для сучасних енергосистем і змусили нашу країну переглянути базові принципи функціонування енергетики.

– Ми вчимося будувати систему, яку неможливо вимкнути однією кнопкою. Систему, яка відновлюється швидше, ніж ворог може повторити удар. Систему, яка стає сильнішою після кожного відновлення, – наголосив міністр.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.