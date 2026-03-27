Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Владимир Зеленский во время своего визита в страну встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Во время этой встречи и был подписан документ о сотрудничестве.

— Он закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности, — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, Украина готова поделиться своим опытом и системой противовоздушной обороны с Саудовской Аравией, ведь украинцы уже пятый год защищаются от баллистических и дроновых атак. Такие удары иранский режим сейчас наносит по Ближнему Востоку и региону Персидского залива.

— И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным, — подчеркнул президент.

Мухаммад бин Салман Аль Сауд поблагодарил за профессионализм украинцев в Саудовской Аравии и подчеркнул, что его страна заинтересована в серьезном партнерстве.

Владимир Зеленский и наследный принц обсудили ситуацию в регионе Персидского залива в целом, то, как Россия помогает иранскому режиму, а также ситуацию на топливных рынках и возможное сотрудничество в энергетике.

Зеленский встретился с военными

Также в Саудовской Аравии президент встретился с нашими военными экспертами. Они доложили Владимиру Зеленскому о первых результатах работы.

— Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе — выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения необходимы, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских Шахедов и ракет, — заявил глава государства.

По его словам, за короткое время пребывания наших военных в Саудовской Аравии они продемонстрировали, как украинцы защищают свой народ и инфраструктуру от ударов.

Владимир Зеленский отметил, что в Саудовской Аравии заинтересованы в наших технологиях и опыте, ведь наш опыт уникален.

