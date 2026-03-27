Міністерства оборони України та Саудівської Аравії домовилися про оборонне співробітництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Так, Володимир Зеленський під час свого візиту до країни зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Під час цієї зустрічі і був підписаний документ про співпрацю.

— Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора, — наголосив очільник держави.

За словами Володимира Зеленського, Україна готова поділитися своїм досвідом та системою протиповітряної оборони із Саудівською Аравією, адже українці вже пʼятий рік захищаються від балістичних та дронових атак. Таких ударів іранський режим зараз завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки.

— І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною, — наголосив президент.

Мухаммад бін Салман Аль Сауд подякував за експертизу українців у Саудівській Аравії та наголосив, що його країна зацікавлена в серйозному партнерстві.

Володимир Зеленський та спадкоємний принц обговорили ситуацію в регіоні Затоки загалом, як Росія допомагає іранському режиму, а також ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

Зеленський зустрівся з військовими

Також у Саудівській Аравії президент зустрівся із нашими військовими експертами. Вони доповіли Володимиру Зеленському про перші результати роботи.

— Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні — виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських Шахедів і ракет, — заявив очільник держави.

За його словами, за короткий час перебування наших військових у Саудівській Аравії вони показали, як українці захищають свій народ та інфраструктуру від ударів.

Володимир Зеленський зауважив, що у Саудівській Аравії зацікавлені в наших технологіях і досвіді, адже наш досвід є унікальним.

