Зустріч Сибіги та Рубіо: Україна наголосила на ролі США у мирних зусиллях
- Сибіга зустрівся з держсекретарем США Рубіо на полях G7.
- Україна наголосила на необхідності посилення тиску на РФ.
- Обговорено співпрацю Росії та Ірану.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо під час міністерської зустрічі G7 у Франції.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.
Зустріч Сибіги та Рубіо 27 березня: що відомо
Під час переговорів сторони зосередилися на ключових питаннях завершення війни в Україні.
Сибіга наголосив, що роль США залишається критично важливою для просування мирних ініціатив.
— Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну, — зазначив міністр.
Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. Україна підкреслює, що Росія та Іран діють узгоджено.
— Режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І обидва мають зазнати консолідованого тиску, — заявив Сибіга.
Окрему увагу приділили співпраці України з країнами Перської затоки у сфері безпеки, зокрема протидії іранським загрозам.
Глава МЗС зазначив, що питання протидії російській агресії має залишатися серед ключових у міжнародному порядку денному.
За його словами, Україна вже демонструє себе як надійний безпековий партнер для союзників, зокрема у сфері протидії сучасним загрозам.