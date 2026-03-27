Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо під час міністерської зустрічі G7 у Франції.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Зустріч Сибіги та Рубіо 27 березня: що відомо

Під час переговорів сторони зосередилися на ключових питаннях завершення війни в Україні.

Сибіга наголосив, що роль США залишається критично важливою для просування мирних ініціатив.

— Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну, — зазначив міністр.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. Україна підкреслює, що Росія та Іран діють узгоджено.

— Режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І обидва мають зазнати консолідованого тиску, — заявив Сибіга.

Окрему увагу приділили співпраці України з країнами Перської затоки у сфері безпеки, зокрема протидії іранським загрозам.

Глава МЗС зазначив, що питання протидії російській агресії має залишатися серед ключових у міжнародному порядку денному.

За його словами, Україна вже демонструє себе як надійний безпековий партнер для союзників, зокрема у сфері протидії сучасним загрозам.

