В Киеве на левом берегу произошло аварийное отключение электроэнергии — на Оболони наблюдаются перебои с водоснабжением.

Об этом сообщают Факты ICTV и пресс-служба КГВА.

Отключение света в Киеве

В столичном метрополитене участок между станциями Днепр — Лесная временно не работал, однако в настоящее время движение поездов восстанавливается, сообщили в КГГА. Синяя и зеленая линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

Сейчас смотрят

В Киевпастрансе отметили, что останавливались:

троллейбусные маршруты: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайные маршруты: 8, 28, 29, 33, 35.

В настоящее время движение постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 марта, в Киеве завершился отопительный сезон. Данное решение городские власти приняли с учетом погодных условий, ведь в столице стало значительно теплее, чем ожидалось, а также в целях рационального использования энергоресурсов.

Отключение жилого фонда от отопления началось 24 марта. А объекты социальной сферы — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключать индивидуально, в соответствии с заявками руководителей учреждений.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.