Часть левого берега Киева без света: перебои с водоснабжением, остановилось метро
В Киеве на левом берегу произошло аварийное отключение электроэнергии — на Оболони наблюдаются перебои с водоснабжением.
Об этом сообщают Факты ICTV и пресс-служба КГВА.
Отключение света в Киеве
В столичном метрополитене участок между станциями Днепр — Лесная временно не работал, однако в настоящее время движение поездов восстанавливается, сообщили в КГГА. Синяя и зеленая линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.
В Киевпастрансе отметили, что останавливались:
- троллейбусные маршруты: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
- трамвайные маршруты: 8, 28, 29, 33, 35.
В настоящее время движение постепенно восстанавливается.
Ранее сообщалось, что во вторник, 24 марта, в Киеве завершился отопительный сезон. Данное решение городские власти приняли с учетом погодных условий, ведь в столице стало значительно теплее, чем ожидалось, а также в целях рационального использования энергоресурсов.
Отключение жилого фонда от отопления началось 24 марта. А объекты социальной сферы — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключать индивидуально, в соответствии с заявками руководителей учреждений.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.