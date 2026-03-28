Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Частина лівого берега Києва без світла: перебої з водою, зупинилось метро
Головне
- На лівому березі Києва зникло світло — фіксують перебої з водою, зокрема на Оболоні.
- Попередньо зупинився рух метро на лівобережних ділянках.
У Києві на лівому березі сталося аварійне знеструмлення — постерігаються перебої з водопостачанням на Оболоні.
Про це повідомляють Факти ICTV та преслужба КМВА.
Вимкнення світла у Києві
У столичному метрополітені ділянка між станціями Дніпро — Лісова тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється, повідомили у КМВА. “Синя” та “зелена” лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.
У “Київпастрансі” зазначили, що зупинялися:
- тролейбусні маршрути: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
- трамвайні маршрути: 8, 28, 29, 33, 35.
Наразі рух поступово відновлюється.
