У Києві на лівому березі сталося аварійне знеструмлення — постерігаються перебої з водопостачанням на Оболоні.

Про це повідомляють Факти ICTV та преслужба КМВА.

У столичному метрополітені ділянка між станціями Дніпро — Лісова тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється, повідомили у КМВА. “Синя” та “зелена” лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У “Київпастрансі” зазначили, що зупинялися:

тролейбусні маршрути: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайні маршрути: 8, 28, 29, 33, 35.

Наразі рух поступово відновлюється.

