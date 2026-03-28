В Одесі поліція затримала чоловіка, який перебував на вулиці з предметами, схожими на гранату та вогнепальну зброю, і відкрив стрілянину.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Стрілянина в Одесі 28 березня: що відомо

За даними правоохоронців, повідомлення про озброєного чоловіка надійшло сьогодні.

Він перебував на вулиці Архітекторській із предметами, схожими на гранату та вогнепальну зброю.

Чоловік здійснив кілька пострілів угору, після чого пролунав вибух.

За попередньою інформацією, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці події працювали патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та бійці батальйону поліції особливого призначення.

Фігуранта оперативно затримали.

Пов'язані теми:

