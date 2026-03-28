Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизельного топлива как минимум на один год.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга с журналистами.

Поставки дизельного топлива с Ближнего Востока: что известно

По словам Зеленского, соответствующие договоренности были достигнуты накануне в рамках его ближневосточного турне.

Сейчас смотрят

— Я вчера договорился о поставках дизельного топлива как минимум на год. Дальше этот вопрос уже в компетенции наших компаний и местных партнеров, — отметил президент.

Реализация договоренностей теперь зависит от профильных компаний, в частности НАК Нафтогаз, и партнеров в регионе.

Президент подчеркнул, что эти шаги направлены на преодоление дефицита топлива в Украине.

Зеленский признал, что ситуация с запасами топлива остается сложной из-за постоянных российских ударов по инфраструктуре.

По его словам, запасы часто остаются минимальными, а поставки в значительной степени зависят от долгосрочных контрактов.

— Наши резервы в контрактах, но когда есть вызовы – есть дефицит, это может работать, а может замедляться, — пояснил он.

Именно поэтому Украина стремится заключать долгосрочные соглашения с энергетическими странами.

Зеленский о ситуации с топливом в армии

Президент подчеркнул, что на данный момент Силы обороны полностью обеспечены топливом.

— Пока жалоб от армии нет, они обеспечены на 100%, — отметил он.

По его словам, общее потребление топлива в Украине составляет около 700 тысяч тонн в месяц, или примерно 7,2–7,4 млн тонн в год.

Украина уже имеет представление о том, как обеспечивать эти объемы, но продолжает работать над новыми контрактами.

Ранее стало известно, что Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет.

Документ предусматривает совместные проекты, технологическую кооперацию и инвестиции в сферу безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.