В Украине нет дефицита дизельного топлива. Информация о его возможной нехватке возникла из-за неверной интерпретации рыночных обзоров и не соответствует действительности.

Об этом сообщил в Facebook директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

— Никакого дефицита дизтоплива нет и не предвидится! Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 распространяются слухи о якобы дефиците дизтоплива, которого якобы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке, — подчеркнул Куюн.

По его словам, в марте объемы поставок соответствуют показателям 2025 года. Также ожидается формирование определенного запаса ресурса на апрель.

Контракты на апрель продолжают заключаться, при этом в среднем уже зарезервировано около 40% объемов, отметил Куюн.

Он подчеркнул, что неопределенность, о которой сообщали СМИ, касается исключительно ценовой составляющей: поставщики подтверждают объемы, однако окончательная стоимость еще находится на этапе согласования.

— Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизельным топливом по 85 грн почему-то нет, — добавил Куюн.

Эксперт Андрей Закревский также заявил, что информация западных СМИ о возможном дефиците топлива в апреле не соответствует действительности.

По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо предпосылки для дефицита. Все контракты на поставки выполняются в полном объеме.

— После 2022 года поставки топлива в Украину были диверсифицированы и поступают из более чем 10 стран. Поэтому ресурса достаточно. У нас одна из лучших ситуаций с объемами во всей Европе, — отметил он.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО пояснили, что распространение информации о якобы дефиците дизельного топлива в апреле связано с некорректной трактовкой аналитических обзоров рынка издания Enkorr, а не с реальной ситуацией с поставками.

К слову, в Украине начала действовать программа кэшбэка на топливо в рамках Национального кэшбэка. С 20 марта по 1 мая украинцы могут заправляться на АЗС и получать до 15% кэшбэка.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Enkorr сообщало, что украинский рынок дизельного топлива обеспечен ресурсом до конца марта, а ежедневный импорт вырос на 3% и составляет почти 17 тыс. тонн.

Издание отметило, что поставки в апреле остаются неопределенными из-за роста цен.

