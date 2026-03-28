Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизельного пального щонайменше на один рік.

Про це глава держави повідомив під час онлайнбрифінгу з журналістами.

Поставки дизеля з Близького Сходу: що відомо

За словами Зеленського, відповідні домовленості були досягнуті напередодні в межах його близькосхідного турне.

— Я вчора домовився про дизель, як мінімум на рік. Далі це питання вже наших компаній і місцевих партнерів, — зазначив президент.

Реалізація домовленостей тепер залежить від профільних компаній, зокрема НАК Нафтогаз, та партнерів у регіоні.

Президент наголосив, що ці кроки спрямовані на подолання дефіциту пального в Україні.

Зеленський визнав, що ситуація з резервами пального залишається складною через постійні російські удари по інфраструктурі.

За його словами, резерви часто залишаються мінімальними, а постачання значною мірою залежить від довгострокових контрактів.

— Наші резерви в контрактах, але коли є виклики – є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватися, — пояснив він.

Саме тому Україна прагне укладати довгострокові домовленості з енергетичними країнами.

Зеленський про ситуацію з пальним в армії

Президент наголосив, що наразі Сили оборони повністю забезпечені пальним.

— Поки що скарг від армії немає, вони забезпечені на 100%, — зазначив він.

За його словами, загальне споживання пального в Україні становить близько 700 тисяч тонн на місяць, або приблизно 7,2–7,4 млн тонн на рік.

Україна вже має розуміння, як забезпечувати ці обсяги, але продовжує працювати над новими контрактами.

Раніше стало відомо, що Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Документ передбачає спільні проєкти, технологічну кооперацію та інвестиції у сферу безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам.

