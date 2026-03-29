РФ потерпела неудачу на нескольких участках фронта — ISW
- Россия провалила наступательные операции по нескольким направлениям фронта.
- Россия использует тактику малых групп и легкую технику вместо масштабных штурмов.
- Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении.
27-28 марта российские войска вели наступательные действия по нескольким направлениям фронта, однако не смогли продвинуться.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 28 марта.
Враг потерпел неудачу в наступательных операциях: что известно
По данным ISW, 27-28 марта российская армия продолжила наступательные операции в ряде регионов Украины.
Безрезультатными оказались попытки врага продвинуться на Купянском, Покровском и Александровском направлениях.
Российские атаки не принесли результата на севере Сумской и Харьковской областей, а также в районах Боровой, Доброполья и Покровска.
В отчете ISW отмечено, что российские войска ожидают улучшения погодных условий, чтобы активизировать наступательные операции на Купянском направлении.
В частности, начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 27 марта сообщал, что РФ готовится активизировать наступательные операции, когда весенние листья обеспечат лучшую маскировку.
По словам Трегубова, в Купянске осталось не больше 20 российских военных. Несмотря на это, враг пытается продвигаться к Купянску с востока.
Он отметил, что в наступлениях Россия использует небольшое количество мотоциклов, квадроциклов и вездеходов (ATV), а также возобновила тактику инфильтрации небольшими группами.
Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении
В отчете Института изучения войны также отмечено, что украинские войска продвинулись на востоке Лимана.
— Российские войска снизили темпы наступательных операций на Лиманском направлении после усиления наступательных операций, включая механизированный штурм, в течение последних дней, – пишет ISW.
Виктор Трегубов 28 марта сообщил, что, несмотря на уменьшение активности, враг продолжает миссии по инфильтрации в направлении Лимана.
Напомним, утром 28 марта Силы обороны Украины сорвали вражеский штурм под Малой Токмачкой. Подразделения 118 ОМБр и 108 Кодацкой бригады территориальной обороны ВСУ уничтожили бронированную технику и ликвидировали 10 российских штурмовиков. Еще 10 окупантов были ранены.