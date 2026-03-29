27-28 марта российские войска вели наступательные действия по нескольким направлениям фронта, однако не смогли продвинуться.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 28 марта.

Враг потерпел неудачу в наступательных операциях: что известно

По данным ISW, 27-28 марта российская армия продолжила наступательные операции в ряде регионов Украины.

Безрезультатными оказались попытки врага продвинуться на Купянском, Покровском и Александровском направлениях.

Российские атаки не принесли результата на севере Сумской и Харьковской областей, а также в районах Боровой, Доброполья и Покровска.

В отчете ISW отмечено, что российские войска ожидают улучшения погодных условий, чтобы активизировать наступательные операции на Купянском направлении.

В частности, начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 27 марта сообщал, что РФ готовится активизировать наступательные операции, когда весенние листья обеспечат лучшую маскировку.

По словам Трегубова, в Купянске осталось не больше 20 российских военных. Несмотря на это, враг пытается продвигаться к Купянску с востока.

Он отметил, что в наступлениях Россия использует небольшое количество мотоциклов, квадроциклов и вездеходов (ATV), а также возобновила тактику инфильтрации небольшими группами.

Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении

В отчете Института изучения войны также отмечено, что украинские войска продвинулись на востоке Лимана.

— Российские войска снизили темпы наступательных операций на Лиманском направлении после усиления наступательных операций, включая механизированный штурм, в течение последних дней, – пишет ISW.

Виктор Трегубов 28 марта сообщил, что, несмотря на уменьшение активности, враг продолжает миссии по инфильтрации в направлении Лимана.

Напомним, утром 28 марта Силы обороны Украины сорвали вражеский штурм под Малой Токмачкой. Подразделения 118 ОМБр и 108 Кодацкой бригады территориальной обороны ВСУ уничтожили бронированную технику и ликвидировали 10 российских штурмовиков. Еще 10 окупантов были ранены.

