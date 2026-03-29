27–28 березня російські війська вели наступальні дії на кількох напрямках фронту, однак не змогли просунутись.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 березня.

Ворог зазнав невдач у наступальних операціях: що відомо

За даними ISW, 27-28 березня російська армія продовжила наступальні операції в низці регіонів України.

Безрезультатними виявилися спроби ворога просунутися на Куп’янському, Покровському та Олександрівському напрямках.

Російські атаки не дали результату на півночі Сумської та Харківської областей, а також в районах Борової, Добропілля та Покровська.

У звіті ISW зазначено, що російські війська чекають на покращення погодних умов, щоб активізувати наступальні операції на Куп’янському напрямку.

Зокрема, начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов 27 березня повідомляв, що РФ готується активізувати наступальні операції, коли весняне листя забезпечить краще маскування.

За словами Трегубова, в Куп’янську залишилося не більше 20 російських військових. Попри це ворог намагається просуватися до Куп’янська зі сходу.

Він зазначав, що в наступах Росія використовує невелику кількість мотоциклів, квадроциклів та всюдиходів (ATV), а також відновила тактику інфільтрації невеликими групами.

Українські війська просунулися на Лиманському напрямку

У звіті Інституту вивчення війни також зазначено, що українські війська просунулися на сході Лиману.

— Російські війська зменшили темпи наступальних операцій на Лиманському напрямку після посилення наступальних операцій, включаючи механізований штурм, протягом останніх днів, – пише ISW.

Віктор Трегубов 28 березня повідомив, що попри зменшення активності, ворог продовжує місії з інфільтрації в напрямку Лимана.

Нагадаємо, вранці 28 березня Сили оборони України зірвали ворожий штурм під Малою Токмачкою. Підрозділи 118 ОМБр та 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони ЗСУ знищили броньовану техніку та ліквідували 10 російських штурмовиків. Ще 10 окупантів було поранено.

