Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры трём украинцам, защищавшим Азовсталь в Мариуполе. Украинцам назначили сроки от 5,5 до 19 лет лишения свободы.

Об этом сообщает издание Медиазона.

Суд над азовцами в РФ

Так, Южный окружной военный суд в Ростове приговорил Сергея Близнюка к 18 годам лишения свободы; Геннадия Быбочкина — к 19 годам строгого режима, а Владимира Реву — к 5,5 годам колонии.

Сейчас смотрят

Эти приговоры украинцы получили за службу в батальоне Азов, который в России считают террористической организацией.

Сергею Близнюку и Геннадию Быбочкину инкриминировали участие в террористической группировке (часть 2 статьи 205.4 УК) и подготовку к терроризму (статья 205.3 УК); Реви — только участие. Больше подробностей в суде не предоставили.

Что известно об осужденных «азовцах»

Сергей Близнюк начал служить в Нацгвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в «Азов», чтобы быть ближе к родителям, которые жили в Мариуполе. В Азове Близнюк служил пулеметчиком. 8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев. Его эвакуировали на «Азовсталь».

18 мая Сергей Близнюк сдался российским войскам.

Тогда же попал в плен и 36-летний Геннадий Быбочкин.

Владимир Рева, по данным российской прокуратуры, прослужил в Азове около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

Издание Медиазона сообщает, что ранее азовцам не давали таких небольших сроков заключения, как Реве.

Связанные темы:

АзовАзовстальРосіяРостов-на-ДонуСуд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.