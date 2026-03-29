Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры трём украинцам, защищавшим Азовсталь в Мариуполе. Украинцам назначили сроки от 5,5 до 19 лет лишения свободы.

Об этом сообщает издание Медиазона.

Суд над азовцами в РФ

Так, Южный окружной военный суд в Ростове приговорил Сергея Близнюка к 18 годам лишения свободы; Геннадия Быбочкина — к 19 годам строгого режима, а Владимира Реву — к 5,5 годам колонии.

Сейчас смотрят

Эти приговоры украинцы получили за службу в батальоне Азов, который в России считают террористической организацией.

Сергею Близнюку и Геннадию Быбочкину инкриминировали участие в террористической группировке (часть 2 статьи 205.4 УК) и подготовку к терроризму (статья 205.3 УК); Реви — только участие. Больше подробностей в суде не предоставили.

Что известно об осужденных «азовцах»

Сергей Близнюк начал служить в Нацгвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в «Азов», чтобы быть ближе к родителям, которые жили в Мариуполе. В Азове Близнюк служил пулеметчиком. 8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев. Его эвакуировали на «Азовсталь».

18 мая Сергей Близнюк сдался российским войскам.

Тогда же попал в плен и 36-летний Геннадий Быбочкин.

Владимир Рева, по данным российской прокуратуры, прослужил в Азове около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

Издание Медиазона сообщает, что ранее азовцам не давали таких небольших сроков заключения, как Реве.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.