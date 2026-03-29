Російський суд у Ростові-на-Дону виніс вироки трьом українцям, які захищали Азовсталь у Маріуполі. Українці отримали терміни від 5,5 до 19 років ув’язнення.

Про це повідомляє видання Медіазона.

Суд над азовцями в РФ

Так, Південний окружний військовий суд у Ростові засудив Сергія Близнюка до 18 років позбавлення волі; Геннадія Бибочкіна — 19 років суворого режиму, а Володимира Реву — 5,5 року колонії.

Ці вироки українці отримали через службу в батальйоні Азов, який у Росії вважають терористичною організацією.

Сергію Близнюку та Геннадію Бибочкіну інкримінували участь у терористичному угрупованні (частина 2 статті 205.4 КК) та навчання тероризму (стаття 205.3 КК); Реві — лише участь. Більше подробиць у суді не надали.

Що відомо про засуджених азовців

Сергій Близнюк почав служити в Нацгвардії України у 2014 році, а за чотири роки перевівся в Азов, щоб бути ближче до батьків, які жили в Маріуполі. В Азові Близнюк служив кулеметником. 8 березня 2022 року він дістав важкі поранення під час вуличних боїв. Його евакуювали на Азовсталь.

18 травня Сергій Близнюк здався російським військам.

Тоді ж потрапив у полон і 36-річний Геннадій Бибочкін.

Володимир Рева, за даними російської прокуратури, прослужив в Азові близько трьох місяців. Він був водієм взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону.

Видання Медіазона повідомляє, що раніше азовцям не давали таких малих термінів ув’язнення, як от Реві.

