В Украине во время полномасштабной войны экспорт военной продукции полностью не запрещен, а действует в ограниченном режиме. Решения по такому экспорту принимаются в каждом конкретном случае отдельно — с учетом потребностей фронта, позиции военных и рисков безопасности.

Об этом в интервью Radio NV заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Как в Украине работает система ограниченного экспорта военной продукции

По его словам, утверждение о полном запрете экспорта специфической военной продукции ошибочно.

— Во-первых, ошибка утверждать, что у нас сейчас запрет на экспорт специфической продукции. Он у нас разрешен, но ограничен, – сказал Рахманин.

Он объяснил, что для этого в Украине действует специальный механизм. Сначала разрешение должно предоставить межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества, а затем Государственная служба экспортного контроля выдает лицензию на экспорт. Как отметил Рахманин, такой механизм существовал и раньше, однако работал через очень узкий канал.

Отдельно депутат добавил, что межведомственная комиссия около года фактически не работала, но сейчас возобновила работу.

— МКВТС около года не работала… Сейчас она заработала. Будем надеяться, что будет работать эффективно, хотя возникают определенные вопросы, – сказал он.

Рахманин подчеркнул, что разрешение на экспорт не может быть автоматическим. По его словам, любая компания, желающая продавать продукцию за границу, должна пройти ряд согласований.

В частности, СБУ должна проверить, нет ли риска утечки технологий или попадания продукции в руки государства или компании, связанной с врагом. Кроме того, свою позицию должны высказать военные — нужна ли такая продукция Украине в объемах, которые планируют отправить на экспорт.

Как пояснил депутат, именно нужды фронта должны быть главным критерием. Если производитель не закрывает объем, нужный украинской армии, разрешение на экспорт вряд ли будет возможным. Но если предприятие имеет гораздо большие возможности, чем объем заказа от государства, часть продукции можно было бы продавать за границу. Это, по словам Рахманина, позволило бы сохранять рабочие места, вкладывать средства в расширение производства и платить больше налогов в бюджет.

Также он заявил, что подход к экспорту должен быть не общим, а дифференцированным отдельно по каждому кластеру продукции. В частности, это может касаться тех сегментов, где внутренний спрос уже не покрывает все производственные способности, или тех видов вооружения, которые в настоящее время мало применяются на поле боя, но могут пользоваться спросом на внешних рынках. В то же время, в каждом таком случае, по словам депутата, решающей должна быть оценка военных.

Комментируя опасения по поводу непрозрачности выдачи разрешений, Рахманин признал, что рынок оружия в принципе трудно назвать полностью прозрачным.

— Всегда, где есть продажа и покупка оружия, это никогда, к сожалению, не бывает прозрачно. Это касается любой компании в мире, любой страны мира, мы здесь не исключение, – сказал он.

При этом депутат отметил, что для оценки возможных злоупотреблений нужны конкретные кейсы, а не отвлеченные предположения.

Он также признал, что лоббизм в сфере закупок оружия существует, но подчеркнул, что нередко заявленные производителями способности существенно отличаются от реальных. По его словам, компании могут декларировать большие объемы производства, на практике зависящие от дополнительных контрактов, персонала, оборудования или инвестиций.

Отдельно Рахманин привел пример с производством дронов. По его словам, компания может производить условно 20 тысяч единиц, тогда как государство способно закупить только 15 тысяч. Если есть иностранный заказчик, готовый заплатить большие средства, это могло бы дать производителю ресурс для масштабирования — увеличения персонала, закупки оборудования и расширения производства. В такой модели часть продукции шла бы на экспорт, а часть в ВСУ.

По словам депутата, именно так и должна работать система: не из-за тотального запрета, а из-за контролируемых решений, которые не вредят обороноспособности страны и одновременно позволяют оборонной промышленности развиваться.

Напомним, в начале февраля 2026 года украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт вооружения.

