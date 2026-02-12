Підприємства України отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів сфери оборонно-промислового комплексу.

Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт озброєння

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров у Telegram, контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток українського оборонно-промислового комплексу. А це, наголошує він, відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства.

– Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання, – зазначив Умєров.

За підсумками засідання українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Умєров наголосив, що всі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони.

– Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують $55 млрд. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії, – наголосив він.

Умєров переконаний, що український ОПК довів свою ефективність у війні, і тепер завдання України — перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами.

