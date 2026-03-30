Українські військові зробили висновки з останніх масованих атак російських Шахедів та адаптувалися до зміни тактики РФ.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Як ЗСУ реформують антидронову оборону

Олександр Сирський зазначив, що у межах реформування антидронової оборони українські війська нарощують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів та посилюють підготовку військовослужбовців у цьому напрямку.

Крім іншого, запроваджуються організаційні зміни для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів.

– У березні Командування безпілотних систем ППО переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Командування діє у складі Повітряних Сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування “малої ППО”, модернізацію техніки й підготовку особового складу, – розповів головнокомандувач.

Він додав, що станом на сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів.

Ефективність дронів-перехоплювачів виросла: що відомо

Також Сирський повідомив про стрімке збільшення кількості бойових вильотів дронів-перехоплювачів.

За його даними, ефективність українських дронів зі знищення цілей зросла на 55% у порівнянні з лютим.

– З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника. Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами, – розповів він.

Головнокомандувач наголосив, що Україна потребує нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення.

– Ворог не припиняє атак – навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування. Від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони, – підсумував він.

Олександр Сирський зауважив, що окрема увага приділена впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО – як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів.

Він нагадав, що попереду багато нових складних викликів, однак ЗСУ тримають стрій та готуються до відбиття наступних атак.

Нагадаємо, 24 березня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Житомирі, Дніпрі та інших містах.

