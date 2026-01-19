Президент Болгарии Румен Радев 19 января в обращении к народу сообщил, что на следующий день сложит президентские полномочия.

Об этом сообщает БГНЕС.

Отставка президента Болгарии Радева: что известно

Радев заявил, что в последний раз обращается к гражданам как президент страны и уже на следующий день, 20 января, уйдёт с должности.

В своём выступлении он перечислил достижения Болгарии за девять лет его пребывания на посту и выразил сожаление, что они не обеспечили стабильности в стране.

Также Радев раскритиковал недостатки в модели политической жизни и государственного управления, которые, по его словам, привели к глубокой политической кризису.

— Сегодняшний политический класс предал надежды болгарского народа в компромиссах с олигархатом. Две трети больше не голосуют, нам нужен новый общественный договор. Наша демократия не выживет, если мы оставим её коррумпированным лицам, компромиссным политикам и экстремистам, – заявил Радев.

Он добавил, что завтра подаст в отставку с поста президента.

— Уверен, что Илиана Йотова (вице-президентка страны. – Ред.) будет достойным главой государства. Перед нами – битва за будущее родины, – заявил Радев.

Румен Радев выражал скепсис относительно решения Болгарии присоединиться к зоне евро. Он занимал пророссийскую позицию по поводу войны в Украине и санкций против России.

Радев был избран президентом в 2016 году и во второй раз – в 2021 году.

Он покидает пост менее чем за год до запланированных президентских выборов, которые должны были состояться осенью 2026 года.

Радев стал первым президентом Болгарии, избранным путём прямого голосования, который не завершил свой срок полномочий до конца.

Он — 15-й демократически избранный президент Болгарии. Впервые его избрали на этот пост в 2016 году, во второй раз – в 2017 году.

Политический кризис в Болгарии

Заявление об отставке было сделано Радевым на фоне массовых протестов в Болгарии, продолжающихся с декабря.

Их причиной стали видео, распространённые в социальных сетях. На одном из них депутаты правящей коалиции за 26 секунд приняли закон о местных активах Лукойла, на другом зафиксировано голосование за спорный проект бюджета, проведённое во время обеденного перерыва.

11 декабря на фоне протестов в отставку ушёл премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Болгарские СМИ также сообщали, что Румен Радев может покинуть пост президента с целью создания собственной политической силы и участия в досрочных парламентских выборах, запланированных на этот год.

