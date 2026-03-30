Україна і Болгарія підписали безпекову угоду на 10 років
- Володимир Зеленський і Андрій Гюров підписали десятирічну безпекову угоду між Україною та Болгарією.
- Документ передбачає продовження військової підтримки України, спільне виробництво зброї, зокрема дронів, а також співпрацю в енергетиці.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Болгарії Андрій Гюров підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з Гюровим.
Безпекова угода України і Болгарії: що відомо
– Ми сьогодні підписали з прем’єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди працювали тривалий період. Я дуже радий, що в нас така угода, десятирічна, є між нашими державами, – сказав Зеленський.
Президент повідомив, що ключові положення угоди передбачають продовження військової підтримки України з боку Болгарії та спільне виробництво зброї на території двох держав.
– Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали, це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони. І тут я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Думаю, що це посилює обидві наші країни, – зауважив він.
Зеленський додав, що окрему увагу сторони приділили питанням енергетики, а також участі Болгарії в підтримці України через міжнародні механізми.
Нагадаємо, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у неділю, 30 березня, прибув до Києва. Разом із ним до української столиці приїхали ключові міністри.
Глава уряду Юлія Свириденко та Андрій Гюров обговорили низку спільних ініціатив у важливих для обох держав проєктах у сферах енергетики, оборони та транспорту.