Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Болгарії Андрій Гюров підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з Гюровим.

Безпекова угода України і Болгарії: що відомо

– Ми сьогодні підписали з прем’єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди працювали тривалий період. Я дуже радий, що в нас така угода, десятирічна, є між нашими державами, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що ключові положення угоди передбачають продовження військової підтримки України з боку Болгарії та спільне виробництво зброї на території двох держав.

– Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали, це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони. І тут я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Думаю, що це посилює обидві наші країни, – зауважив він.

Зеленський додав, що окрему увагу сторони приділили питанням енергетики, а також участі Болгарії в підтримці України через міжнародні механізми.

Нагадаємо, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у неділю, 30 березня, прибув до Києва. Разом із ним до української столиці приїхали ключові міністри.

Глава уряду Юлія Свириденко та Андрій Гюров обговорили низку спільних ініціатив у важливих для обох держав проєктах у сферах енергетики, оборони та транспорту.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

