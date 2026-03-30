Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за заблокированного кредита от Евросоюза в размере €90 млрд, €45 млрд из которых должны были поступить в этом году, Украина может не успеть подготовиться к следующей зиме.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым.

Зеленский о рисках из-за блокирования кредита ЕС

Отвечая на вопрос о рисках из-за блокирования финансовой помощи от ЕС, Зеленский отметил:

— Самый большой риск — это подготовка к зиме, потому что есть глобальный план защиты энергетики, водоснабжения. План рассчитан на то, чтобы к зиме мы завершили все, как минимум физическую защиту, а также туда входят различные форматы защиты ПВО и т. д.

По словам президента, в марте все регионы Украины, включая столицу, приняли планы устойчивости.

Ожидалось, что с 1 апреля начнется активная работа над их реализацией. Однако из-за отсутствия финансирования работы не начались.

— Поэтому эта отсрочка представляет собой риск в преддверии зимы. И сейчас поставлены самые разные задачи по поиску финансирования, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что решать вопрос о кредите от ЕС в размере €90 млрд, а точнее о его первом транше — €45 млрд, должны лидеры Европы.

— Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите, при том, что деньги для поддержки и для защиты заблокированы. Надо это решать. Мы очень верим в то, что лидеры Европы вместе гораздо сильнее, чем тот или иной отдельный человек, – подытожил Зеленский.

