Президент Володимир Зеленський повідомив, що через заблокований кредит від Євросоюзу у €90 млрд, €45 млрд з яких мали надійти цього року, Україна може не встигнути підготуватися до наступної зими.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим.

Зеленський про ризики через блокування допомоги ЄС

Відповідаючи на запитання щодо ризиків через блокування фінансової допомоги від ЄС, Зеленський зазначив:

– Найбільше ризиків – це підготовка до зими, тому що є глобальний план захисту енергетики, водопостачання. План, розрахований на те, щоб до зими ми завершили усе, як мінімум фізичний захист, а також туди входять різні формати захисту ППО, тощо.

За словами президента, у березні всі регіони України, включно зі столицею, ухвалили плани стійкості.

Очікувалося, що з 1 квітня розпочнеться активна робота над їх реалізацією. Однак через відсутність фінансування роботи не почалися.

– Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що вирішувати питання кредиту від ЄС у €90 млрд, або точніше його першого траншу – €45 млрд, повинні лідери Європи.

– Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина, – підсумував Зеленський.

