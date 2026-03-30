В условиях военного положения продолжается всеобщая мобилизация. В то же время законодательство предусматривает, что отдельные категории лиц могут получить отсрочку до завершения мобилизации.

Предоставляется ли отсрочка до завершения мобилизации и какие права она предусматривает, читайте в нашем материале.

Отсрочка до завершения мобилизации: что это означает

В комментарии для Фактов ICTV адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова рассказала, что право на получение и оформление отсрочки не равнозначно праву на выезд за границу.

Регулируется это различными нормами – постановлением Кабинета министров Украины №560 О вопросах проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период и постановлением КМУ №57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины – и имеет различные основания, которые пересекаются, но только частично.

Отсрочка до завершения мобилизации: кому предоставляется

Отсрочка до конца военного положения предусмотрена для лиц, у которых обстоятельства оформления отсрочки таковы, что позволяют предположить, что это не изменится в течение длительного периода. Это, например, установленная группа инвалидности у самого военнообязанного или его родственников, в связи с уходом за которыми у лица оформлена отсрочка.

Отсрочка до завершения мобилизации: можно ли выехать за границу

— Даже если у лица в приложении Резерв+ отображается, что отсрочка действует до конца военного положения, это еще не гарантирует, что так и будет, — предупредила адвокат.

Например, лицо с инвалидностью подлежит пересмотру, но по какой-то причине в электронной базе не обновилась информация о прохождении им пересмотра. Сведения об отсрочке исчезают, и ТЦК начинает активно интересоваться таким военнообязанным.

