В умовах воєнного стану триває загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає, що окремі категорії осіб можуть отримати відстрочку до завершення мобілізації.

Чи надається відстрочка до завершення мобілізації та які права вона передбачає, читайте в нашому матеріалі.

Відстрочка до завершення мобілізації: що означає

У коментарі для Фактів ICTV адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова розповіла, що право на отримання та оформлення відстрочки не дорівнює праву на виїзд за кордон.

Регулюється це різними нормами – постановою Кабінету міністрів України №560 Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період та постановою КМУ №57 Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України – і має різні підстави, які перетинаються, але тільки частково.

Відстрочка до завершення мобілізації: кому надається

Відстрочка до кінця воєнного стану передбачена для осіб, у яких обставини оформлення відстрочки є такими, що дозволяють припускати, що це не зміниться протягом тривалого періоду. Це, наприклад, встановлена група інвалідності у самого військовозобов‘язаного або його родичів, у зв‘язку з доглядом за якими у особи оформлено відстрочку.

Відстрочка до завершення мобілізації: чи можна виїхати за кордон

– Навіть, якщо у особи світиться у застосунку Резерв+, що відстрочка актуальна до кінця воєнного стану, то це ще не гарантує, що так воно і буде, – попередила адвокатка.

Наприклад, особа з інвалідністю підлягає переогляду та чомусь в електронній базі не “підтягнулась” інформація щодо проходження переогляду такою особою. Відомості про відстрочку зникають, а ТЦК починає активно цікавитись таким військовозобов‘язаним.

