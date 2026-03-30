Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вела переговори з країнами Близького Сходу про співпрацю у сфері морських дронів.

– Так, домовлялися. Це входить у ту систему домовленостей, про яку я вже казав, – сказав глава держави під час спілкування з журналістами у понеділок, 30 березня.

Президент зазначив, що Україна має досвід розблокування морських торгових шляхів за допомогою морських дронів.

Він додав, що під час візитів до країн Близького Сходу обговорювали питання, чи може цей досвід бути корисним для розблокування Ормузької протоки.

– Бо є енергетична криза. Вони (країни Сходу, – Ред.) знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямі. І ми детально говорили про це, ми ділилися досвідом Чорноморського коридору, як він функціонує. Вони розуміють, що дуже продуктивно вийшло в наших Збройних сил розблокувати Чорноморський коридор, – наголосив президент.

Глава держави наголосив, що питанням Ормузької протоки займаються насамперед Сполучені Штати.

– Щодо Ормузу. На мій погляд, займаються цим Сполучені Штати Америки. Ми, безумовно, завжди готові допомагати партнерам, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, серед яких Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар і Йорданія.

Під час цих поїздок він повідомив про досягнуті домовленості та переговори з партнерами.

Президент уточнив, що йдеться про взаємну допомогу. Україна зацікавлена у співпраці в антибалістичному напрямі та у вирішенні проблем в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним.

