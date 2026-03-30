Зеленский ответил главе Rheinmetall, сравнившему производителей БпЛА с “домохозяйками”
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова генерального директора немецкой компании Rheinmetall Армина Паппергера, который сравнил украинских производителей дронов с домохозяйками.
— Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим высоким уровнем наш украинский оборонно-промышленный комплекс, — заявил президент во время общения с журналистами 30 марта.
Зеленский добавил, что, по его мнению, “конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом”.
Президент подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует результаты применения этих технологий на поле боя, на земле, в воздухе и на море.
— И я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире в отношении систем, некоторых наших систем, системного подхода. Я считаю, что такой эксклюзивный, только у нас есть соответствующий опыт, — добавил он.
Напомним, Паппергер в интервью The Atlantic заявил, что украинские производители дронов не демонстрируют инноваций, и сравнил их с “домохозяйками”.
— Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация, – сказал он, комментируя деятельность украинских компаний Fire Point и Skyfall.
Позже в Rheinmetall заявили, что восхищаются украинскими инновациями.
— С высочайшим уважением мы относимся к невероятным усилиям украинского народа по защите от российского нападения – уже более четырех лет. Каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят неоценимый вклад, – говорится в заявлении компании.
В Rheinmetall отметили, что Украина достигает высокой эффективности даже в условиях ограниченных ресурсов.